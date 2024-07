Süchtigentreff: Die Stadt muss sich an ihren Versprechen messen lassen

Eines vorab: Die Entscheidung, den Süchtigentreff künftig in St. Johannes unterzubringen, ist grundsätzlich plausibel. Es gab gute Argumente, die Einrichtung künftig dort anzusiedeln, vom Raumangebot über die Anbindung bis hin zur zeitnahen Verfügbarkeit sind viele nachvollziehbare Kriterien erfüllt. Dennoch wird bei vielen Menschen in Oberhausen mindestens ein bitterer Beigeschmack bleiben – und der Eindruck, die Stadt habe die Entscheidung durchgeboxt, um ein lästiges Thema abzuräumen. Umso mehr muss sich die Stadt nun an ihren Versprechen messen lassen.

