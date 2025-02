Süchtigentreff St. Johannes: Anwohner können sich für Einrichtungsbeirat bewerben

Anwohnerinnen und Anwohner von St. Johannes in Oberhausen können sich ab sofort für den Einrichtungsbeirat des künftigen Süchtigentreffs bewerben. Dies teilt die Stadt mit. Der Einrichtungsbeirat ist Teil eines 20-Punkte-Konzepts, das Sicherheit und Sauberkeit am neuen Standort gewährleisten soll, und setzt sich zusammen aus Anwohnern, Hausleitung, Klientinnen und Klienten der Einrichtung, Trägern, wissenschaftlicher Begleitung, Sicherheits- und Gesundheitsbehörden, Stadtteilvertretungen, Quartiersmanagement und Vertretungen der Stadtverwaltung.

Anwohner von Süchtigentreff St. Johannes in Augsburg-Oberhausen können sich für Einrichtungsbeirat bewerben

Man wolle Anwohnerinnen und Anwohner einladen, sich aktiv einzubringen, erklärt dazu Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU). Der neue Einrichtungsbeirat für das Forum St. Johannes solle ein „offenes Gremium sein, in dem Perspektiven und Anregungen Gehör finden.“ Aufgaben im Einrichtungsbeirat seien die Mitarbeit an Lösungen für aktuelle und zukünftige Herausforderungen sowie die Teilnahme an den Sitzungen.

Der Beirat soll mindestens zweimal pro Kalenderjahr tagen. Bewerbungen können bis Sonntag, 9. März, über das Online-Formular www.augsburg.de/einrichtungsbeirat eingereicht werden. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden jeweils drei Personen als Mitglieder und drei Personen als Nachrücker ausgelost. Nach zwei Jahren soll es laut Stadt erneut ein Interessenbekundungsverfahren geben, um verschiedenen Personen die Möglichkeit zur Mitwirkung zu geben. (kmax)