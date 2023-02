Südramol startet mit dem Mary Lou ein neues Gastro-Konzept in Lechhausen

Plus Das Burgauer Familienunternehmen Südramol ist ins Gastrogeschäft eingestiegen. Mit welchem Konzept das Mary Lou im Augsburger Stadtteil Lechhausen punkten möchte.

Begonnen hat die Geschichte des Burgauer Familienunternehmens Südramol 1961 mit dem Betrieb von Tankstellen. Doch dabei ist es nicht geblieben. Die Zapfsäulen wurden um Getränkemärkte, Shops und Gastronomieangebote erweitert, schließlich wollte man sich nicht nur auf ein Standbein konzentrieren, sondern den mobilen Menschen rundum versorgen. Dazu kamen später die Waschwelten für die Autoreinigung. Das Angebot der Südramol ist mittlerweile im ganzen süddeutschen Raum zu finden. Jetzt startet das Familienunternehmen im Augsburger Gewerbegebiet Lechhausen ein neues Projekt: Es hat sein erstes eigenes Lokal mit einem besonderen Konzept eröffnet. Es soll Teststation für ein größeres Vorhaben sein.