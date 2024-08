Flugzeuge im Bauch: Das bietet das Restaurant „Triebwerk“ am Flughafen

Franz und Anna Innerhofer haben zwölf Jahre lang erfolgreich als Gastronomen in der Gemeinde Affing gewirkt und sich mit südtiroler Küche einen Namen gemacht. Ende 2023 haben sie schließlich den Standort gewechselt und das ehemalige Restaurant am Augsburger Flughafen neu belebt. Mittlerweile sind sie voll angekommen und haben im "Triebwerk – Südtiroler Speckstube" auch die große Dachterrasse ins Konzept aufgenommen. Sie liegt direkt an der Start- und Landebahn. „Das ist in dieser Form und Nähe einzigartig“, erzählt Franz Innerhofer in südtiroler Dialekt. Zusammen mit seiner Frau und dem Team bewirtet er internationale Fluggäste und Besucherinnen und Besucher aus Augsburg und der Region mit Spezialitäten aus Südtirol, Bayern und Italien. "Von Schlutzkrapfen, Spinatnocken, Schweinebraten, Lasagne bis zu Nudelgerichten ist alles dabei", so Innerhofer. Die Speisekarte werde täglich neu zusammengestellt, das bringe Abwechslung, erzählt der Gastronom. Auf den Teller kämen zudem nur hochwertige Produkte.

Ambiente Die Gäste des "Triebwerk - Südtiroler Speckstube" erwartet kein uriges Flair, wie man es womöglich anhand des Namens erwarten würde. Stattdessen ist das Restaurant wie ein American Diner samt Bar konzipiert und, passend zum Standort, rund um das Thema Fliegerei dekoriert. So baumeln von der Decke Modellflugzeuge und eine der Wände ziert eine Tapete, auf der groß ein Flugzeug prangt. Die große Fensterfront gibt den Blick aufs Flughafengelände frei. Die Dachterrasse wartet dagegen eher mit rustikaler Möblierung auf, bietet aber einen uneingeschränkten Blick auf die Start- und Landebahn des Flughafens. Gerade für kleine Gäste vergeht so die Wartezeit auf das Essen sprichwörtlich wie im Flug.

Das „Triebwerk- Südtiroler Speckstube" am Augsburger Flughafen ist im Stil eines American Diners gestaltet. Foto: Peter Fastl

Speisekarte Die Speisekarte wird täglich angepasst, um Abwechslung zu schaffen. Sie bietet Spezialitäten aus Südtirol, Bayern, Italien und der Welt. So stehen unter anderem Spinatnocken auf dem Plan, aber auch Schlutzkrapfen, die Speckplatte, der Meeresfrüchtesalat, ein Schnitzel Wiener Art, ein bayerischer Wurstsalat oder auch mal die Currywurst. Auch Kleinigkeiten wie ein Vinschgerle mit Käse und Speck oder eine Schnitzelsemmel werden angeboten. Bei den Zutaten, erzählt Inhaber Franz Innerhofer, lege er Wert auf Qualität. Viele seiner Waren beziehe er von Handwerksbetrieben aus Südtirol. Darunter auch Gams- und Hirschwurst und sogar das Knödelbrot für die Nocken.

Preise Sie reichen von 4,30 Euro für eine Portion Pommes über 9,80 Euro für den bayerischen Wurstsalat bis hin zu 15,80 Euro für die Speckplatte oder 16,80 Euro für ein Cordon bleu mit Pommes. Allerdings sind die Portionen üppig. Hungrig muss niemand vom Tisch gehen. Apfelschorle oder Spezi in groß sind mit 3,80 Euro vergleichsweise preiswert.

Unter anderem steht die Südtiroler Speckplatte mit Gurke, Käse und Kaminwurz auf der Speisekarte. Foto: Peter Fastl

Service Es herrscht eine familiäre und freundliche Atmosphäre.

Öffnungszeiten Das Restaurant hat von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Warme Küche gibt es zwischen 11.30 Uhr und 19.30 Uhr. Ab 2. September ist auch am Sonntag Ruhetag. Da das Restaurant bereits viele Fans hat, wird eine Reservierung seitens der Inhaber dringend empfohlen.

Barrierefreiheit Das Restaurant ist nur über mehrere Stufen zugänglich. Einen Aufzug gibt es nicht.

Fazit Zwar passt das Ambiente auf den ersten Blick nicht zu einer Südtiroler Speckstube, dafür aber zum Standort, dem Augsburger Flughafen. Die Kombination aus beidem sowie die familiäre Atmosphäre verleihen dem Restaurant seinen Charme. Die Auswahl an unterschiedlichen Gerichten hält für verschiedene Geschmäcker und auch den kleinen Hunger etwas bereit.

Am Augsburger Flughafen gibt es seit einigen Monaten wieder ein Restaurant - samt großer Dachterrasse mit Blick auf das Geschehen. Die Speisekarte bietet täglich wechselnde Gerichte.