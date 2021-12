Schule setzt sich mit Hilfsaktion für Christkindlesmarkt-Standbetreiber ein

Plus Zwei Mal bestellte die Schulfamilie der Westpark-Grundschule am Süßwarenstand von Familie Ortner-Haas. Nun hoffen die Schausteller auf den Osterplärrer.

Für Schaustellerinnen und Beschicker war es wie ein Schlag ins Gesicht: Der Augsburger Christkindlesmarkt wurde nur wenige Tage vor Beginn abgesagt. Wegen Corona - wieder einmal. Auch Daniela Ortner-Haas, die gemeinsam mit ihrem Mann den Süßwarenstand "Süßer Zauber" betreibt, konnte es nicht fassen. Die Waren waren gekauft, der Stand aufgebaut. Die Sorgen waren groß, wie es jetzt weitergehen solle. Die Schulfamilie der Westpark-Grundschule in Pfersee half schließlich durch einen Großeinkauf. Schulleiterin Jutta Schoft ließ nicht locker und unterstützte die Familie mit weiteren Aktionen.