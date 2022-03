Augsburg

"Super" bis "nervig": Das sagen Anwohner zur neuen Tramlinie 3

Plus Auf der neuen Straßenbahnlinie 3 herrscht seit Dezember reger Verkehr. Davon profitieren die Fahrgäste. Aber wie empfinden die Anwohner den Verkehr?

Von Ina Marks

In den ersten Tagen zählten sie noch mit. "Jetzt kommt eine, jetzt wieder." Inzwischen aber nähmen sie es kaum noch wahr, wenn an ihrem Haus eine Straßenbahn vorbeifahre. Miriam Fraunhofer lebt mit Mann und zwei kleinen Kindern am Rand von Haunstetten. Bislang lagen nur Felder zwischen ihrem Grundstück und der entfernten B17. Doch seit Dezember führt an ihrem Garten nun die Linie 3 entlang. Achtmal pro Stunde passiert jetzt eine Tram die Strecke, viermal in die eine, viermal in die andere Richtung. Ist die neue Tramstrecke für die Anwohner in Haunstetten und Königsbrunn nun eine Belastung? Und wie wird die neue Strecke angenommen?

