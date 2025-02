Supermarkt Hüdaverdi erlebt Riesenandrang am Eröffnungstag

Der türkische Supermarkt Hürdaverdi hat am Donnerstag seine dritte Filiale im Stadtgebiet Augsburg eröffnet. Das Geschäft liegt in der Reichenberger Straße. 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen zur Verfügung. Der Laden war in den vergangenen Wochen umgebaut worden. Zuvor saß hier eine Norma-Filiale. Die Eröffnung war wie ein großes Familienfest, viele Gäste überbrachten den Firmenchefs Präsente.

Hauptsitz des Unternehmens ist in der Böheimstraße in Augsburg

Hüdaverdi ist in Augsburg ein eingeführtes Geschäft. Das Stammhaus ist in der Böheimstraße im Textilviertel. Vor 18 Jahren ging es los. Vor etwas mehr als zehn Jahren folgte eine Filiale in der Schönbachstraße in Oberhausen. Der Einstieg in der Reichenberger Straße wird auch damit begründet, dass der Laden in der Böheimstraße dem Ansturm von Kunden kaum mehr gewachsen sei. Die Parkplatzsituation sei zudem schwierig. Am neuen Standort stehen 85 Parkplätze zur Verfügung.

Im Angebot sind internationale Spezialitäten. Man möchte auf die Wünsche von Kunden eingehen, sagt Kadir Yilmaz: „Wir haben daher auch russische Spezialitäten.“ Am Eröffnungstag zeigte sich, dass nicht nur viele Menschen mit türkischen Wurzeln den Laden ansteuerten. Es war ein gemischtes Publikum anzutreffen. Hüdaverdi hat täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.