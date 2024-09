Supermarkt-Mitarbeiter stoppt Ladendiebin mit vollem Einkaufswagen

Eine 37-Jährige hat am Mittwoch versucht, einen Supermarkt in Augsburg-Oberhausen mit vollem Einkaufswagen zu verlassen, ohne zu bezahlen. Wie die Polizei mitteilt, verließ sie das Geschäft in der Donauwörther Straße gegen 10.45 Uhr, als ein Mitarbeiter den versuchten Diebstahl bemerkte. Er stoppte die Frau und verständigte die Polizei.

Supermarkt in Augsburg-Oberhausen: Frau versucht Diebstahl mit vollem Einkaufswagen

Die Beamten erfassten die Frau laut Mitteilung erkennungsdienstlich. Der Beuteschaden belief sich im unteren dreistelligen Bereich. Die Inspektion Augsburg 5 hat nun Ermittlungen wegen Diebstahls gegen die Frau aufgenommen. (kmax)