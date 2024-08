„Surprise-Boxx“: Hier können Augsburger die Überraschung im Sack kaufen

Das Leben hält manchmal Überraschungen bereit. Gut, meist ist es nicht die reiche Erbtante, die einem unverhofft ihr Vermögen überlässt. Ohnehin neigen wir dazu, uns eher die negativen Dinge zu merken. Aber wie wäre es, wenn man seinem Glück nachhelfen könnte? Wer jetzt ans Lottospielen denkt, dem sei gesagt: Die Chancen, hier den großen Treffer zu landen, sind gering. Anders stehen sie bei den „Surprise-Boxxen“, die ein Augsburger Unternehmen jetzt an drei Standorten in der Stadt aufgestellt hat. Für knapp zehn Euro kann man sich dort eine Überraschung ziehen. Jeder Kauf ein Treffer, trotzdem gilt: Enttäuschung nicht ausgeschlossen.

Die „Surprise-Boxx“ war zunächst eine „Schnapsidee“, sagt Heiko Engelien, von Beruf eigentlich Ladenbauer. Er und sein Partner Wolfgang Fackelmann kamen darauf, weil sie selbst im Online-Handel manchmal Dinge gekauft hatten, die sie danach wieder zurückschicken mussten. Den Versandhändlern entstehe dadurch nicht nur ein logistischer Aufwand, es sei auch eine Herausforderung, die Retouren wieder zu verkaufen – vom Verpackungsmüll ganz abgesehen. „Unsere Mission ist, diesen Retouren eine zweite Chance zu geben und jemandem ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, sagt Engelien. Deshalb verkaufen er und sein Partner seit Kurzem Päckchen mit unbekanntem Inhalt. Ein bisschen ist das wie einst mit Tante Ernas Weihnachtsgeschenken, nur dass man für die nie bezahlen musste.

Drei Überraschungsautomaten von „Surprise-Boxx“ bieten in Augsburg Retouren an

Die drei Überraschungsautomaten stehen am Schwabencenter, im Mix-Shop Schnäppchenmarkt in der Ulmerstraße 34 sowie in der Haunstetter Straße 49. Mindestens sieben weitere sollen folgen. Befüllt sind sie mit Retouren von Lieferdiensten wie Hermes, DHL oder Amazon, allesamt originalverpackt. „Nur die Namen der Absender sind geschwärzt“, sagt Engelien. Wie er an die Retouren kommt, verrät er nicht. Was er sagt: „Wir wissen selbst nicht, was in den Paketen ist, auch wenn man manches erfühlen kann.“

Der Käufer wählt sein Wunschpäckchen über eine Nummer am Automaten aus, bezahlt wird mit EC-Karte. Das sei schon deshalb nötig, weil man nicht zu hundert Prozent ausschließen könne, dass in den Päckchen nicht doch Ware ist, die für Kinder ungeeignet ist. Die meisten Kunden reißen das weiße Plastik noch vor Ort auf – die Neugier ist einfach zu groß. Für Engelien und Fackelmann ist damit ein wesentlicher Punkt erfüllt: Ihre Automaten sollen Spaß machen und Eventcharakter haben. Andererseits seien sie auch nachhaltig, weil die einst unerwünschte Ware – bestenfalls – neue Besitzer findet.

Auch in anderen Kommunen in der Region gibt es bereits solche Automaten, meist „Secret-Pack-Automaten“ genannt. Einer steht in Ichenhausen im Kreis Günzburg, ein weiterer soll bald in Kissing aufgebaut werden. Ganz korrekt ist es also nicht, wenn Engelien sagt, dass er und Fackelmann „die ersten, ja wirklich die allerersten“ seien, die eine solche Box im Großraum Schwaben aufgestellt haben. Aber das ist nun wieder eine der Überraschungen, die das Leben bereithält …