"swaxi": Stadtwerke-Mitfahrservice weiter die Betriebszeiten aus

Die "swaxi"-Autos sind jetzt auch mittwochs und donnerstags statt wie bisher nur am Wochenende in Augsburg im Einsatz.

Ab dieser Woche wird der Ridesharing-Dienst swaxi der Augsburger Stadtwerke (ein Kunstwort aus swa und Taxi) seine Fahrzeiten um weitere drei Tage ausweiten. Ab sofort sind die Fahrzeuge von Mittwoch bis Sonntag im Einsatz statt wie bisher am Freitag und Samstag. Es gelten an den Tagen unterschiedliche Betriebszeiten (Freitag und Samstag von 12 bis 5 Uhr des Folgetags, an den anderen Tagen von 21 bis 5 Uhr). Das Angebot werde so gut angenommen, dass man die Zeiten ausweiten könne, so die Stadtwerke. Wie berichtet fördert der Bund die Ausweitung bis Ende 2025, um multimodale Angebote zu testen. In diesem Zuge wird auch das Leihrad-System in Augsburg ausgeweitet.

„Mit dem swaxi ergänzen wir das ÖPNV-Angebot räumlich und zeitlich, sodass die Menschen im Augsburger Stadtgebiet auf individuellen Strecken mobil sein können“, so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU). Das swaxi ist von Fahrgästen via App zu virtuellen Haltestellen im Stadtgebiet orderbar. Via App gibt man auch sein Fahrziel an und bekommt vorab einen Fixpreis angezeigt. Aus Gründen von Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz werden beim swaxi mitunter mehrere Fahrten von Fahrgästen mit ähnlichen Routen gebündelt. Dabei gilt ein dynamisches Preismodell - zu den Betriebszeiten des Nahverkehrs ist das swaxi teurer als nachts. Auch wenn die Strecke entlang einer Nahverkehrslinie verläuft, wird es teurer. Der Mindestpreis für die swaxi-Fahrt liegt bei 3,60 Euro. So viel kostet auch ein Einzelticket für den Nahverkehr. (skro)