Augsburg

vor 31 Min.

Syrisch-orthodoxe Gemeinde: „Erst hier haben wir alle unsere Rechte bekommen“

Plus Die St.-Marien-Kirche Lechhausen hat Grund zu feiern. Sie symbolisiert den Aufstieg einer Arbeitergeneration, Religionsfreiheit und Solidarität. Nur eines ist ausbaufähig.

Von Stefanie Schoene

Bierbänke, Tische, Pavillons: Der große Hof rings um die St.-Marien-Kirche ist bereit für die große Feier. Seit 25 Jahren steht das Gotteshaus der „Syrisch-orthodoxe Kirche von Antiochien in Augsburg“ an der Zusamstraße in Lechhausen. Es wird ein Fest der Selbstvergewisserung, eine Gratulation an sich selbst, eine Ehrung der Gründergeneration, die mit der Gastarbeitermigration aus dem Südosten der Türkei nach Augsburg kam. In den historischen, antiken Dörfern des bergigen Tur Abdin liegt die erste Heimat der meisten der 800 Mitgliedsfamilien. Einer war von Anfang an dabei.

Daniel Akgüç ist eine der treibenden Kräfte hinter dem Aufbau syrisch-orthodoxer Strukturen in Augsburg. Er war lange Jahre Vorstand des Vereins „Kirchenrat der Syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien in Augsburg“ und kam 1969 als einer der ersten christlichen Gastarbeiter aus dem Tur Abdin. Zu siebt seien sie damals gewesen, sagt er. Für sie war es nicht nur eine Gelegenheit, Geld zu verdienen. „Es war immer auch ein Entkommen aus dem feindseligen Umfeld in der Türkei, verbunden mit der Hoffnung auf ein Überleben unserer Religion“, sagt Akgüç. Dem Verfolgungsdruck und dem Genozid an den Armeniern zu Beginn des letzten Jahrhunderts fielen in der Türkei etwa 150.000 syrisch-orthodoxe Christen zum Opfer. Heute leben etwa zwei Millionen dieser Minderheit in der Diaspora aufgebaut, davon 100.000 in Deutschland. Die meisten leben in und um Gütersloh. Im dortigen Kloster Jakob und dem angeschlossenen Priesterseminar ist der Sitz von Erzbischof Mor Philoxenus Marthias Nayis, Sitz des Patriarchen ist Damaskus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen