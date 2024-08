Tablets für alle: So rüstet sich die Stadt für den Digitalisierungsprozess

Während in den Ferien Lehrkräfte und Schülerinnen ihre freie Zeit genießen, laufen an anderer Stelle die Planungen für das kommende Schuljahr. Für Marcus Radewahn, im Schulverwaltungsamt für die IT zuständig, stellen sich in diesen Monaten besondere Herausforderungen. Denn der Freistaat startet im Schuljahr 2024/2025 die Einführung einer 1:1-Ausstattung mit mobilen Endgeräten in ganz Bayern, jeder Schüler soll also ein Tablet oder einen PC bekommen. Für Radewahn und sein Team wird sich damit viel ändern - er hat aber einen Plan, wie die Umsetzung künftig in Augsburg funktionieren kann.

