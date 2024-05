Augsburg

vor 47 Min.

Beim Schulwerk gibt's Tablets für alle: Wie Digitalisierung funktionieren kann

Plus Der Freistaat plant, Schüler schrittweise mit Tablets zu versorgen. Während dies bei der Stadt Augsburg Bedenken hervorruft, fand ein anderer Träger pragmatische Lösungen.

Von Miriam Zissler

Zu wenig Personal, zu wenig Steckdosen - als Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) und Marcus Radewahn vom Schulverwaltungsamt jüngst im Bildungsausschuss von Plänen des Freistaats berichteten, die eine bessere Ausstattung der Schulen mit Tablets vorsehen, wurden vor allem Probleme angesprochen: 20 zusätzliche Mitarbeiter wären nötig, wolle man das Vorhaben stemmen. Anderenorts rief diese Reaktion aus dem Bildungsreferat Kopfschütteln hervor: Das Schulwerk der Diözese Augsburg hat seit 2019 rund 19.000 iPads an seine Schüler verteilt und beschäftigt in seiner IT-Abteilung gerade einmal drei Mitarbeiter in Vollzeit und eine Teilzeitkraft. Ließen sich die Pläne des Freistaats also umsetzen, ohne allzu viel Personal aufzubauen?

Im Schulwerk sei zunächst viel Arbeit in die Planungen gesteckt worden, sagen Roland Müller, Stabsstellenleiter IT, und Felix Vanderstukken von der IT-Abteilung des Schulwerks. Davon profitiere man nun: "Heute beschäftigen wir uns in der IT etwa 15 bis 20 Prozent unserer Arbeitszeit mit den Tablets", so Müller. "Standardisieren und Zentralisieren" seien dabei die wichtigsten Punkte gewesen. Ein "Wildwuchs" vieler unterschiedlicher Geräte und Betriebssysteme wurde von Anfang an vermieden. Das vereinfache die Handhabung nicht nur für die IT, sondern auch für die Lehrkräfte, so Vanderstukken.

