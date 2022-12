Tabuthema Kinderwunschbehandlung: Wie Paare um ihren Traum ringen

Plus Ein unerfüllter Kinderwunsch kann Paare zermürben. Doch immer mehr suchen Hilfe – mit Erfolg. Zu Besuch im Kinderwunschzentrum Augsburg und bei einer Familie.

Das kleine Mädchen mit den großen Augen flitzt durchs Wohnzimmer. Eineinhalb Jahre ist es nun alt, und es probiert die Welt um sich herum aus. Es verrenkt sich auf einem Liegestuhl, schiebt ein kleines Stütz-Fahrrad vergnügt umher, tippt mal kurz auf den großen Knopf der Stereo-Anlage und schaut, was passiert. Und wie Volker Frei seiner Tochter so vom Sofa aus zusieht, da kommen ihm die Tränen. Er sei dankbar, sagt er und dreht sich nach rechts zu seiner Frau Julia (Namen geändert). Sie grinst, er sagt: "Bei der Geburt habe ich drei Gedanken gehabt: Sie lebt, sie ist gesund – und sie ist da." Die Freis sind eines von sechs Paaren, das auf natürliche Weise kein Kind bekommen kann. Doch das kleine Mädchen mit den großen Augen zeigt, dass dies längst kein endgültiges Urteil mehr ist.