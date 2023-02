Zweiter Einbruch in kurzer Zeit: Stadtmarkt-Händler sind verunsichert

Auf dem Augsburger Stadtmarkt wurde eingebrochen. Es war die zweite Nacht, in der unbekannte Täter Stände durchsuchten. Unter den Händlern herrscht Verunsicherung.

Sie habe sich bislang mit ihrem Stand auf dem Augsburger Stadtmarkt immer sicher gefühlt, sagt Bianca Uhl. Und dann das. Bei der Gemüsehändlerin wurde in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen. Uhl ist nicht die einzige Betroffene unter den Händlerinnen und Händlern. Der oder die Täter haben laut Polizei an die zehn Stände ins Visier genommen. Es ist der zweite Einbruch auf dem Stadtmarkt innerhalb kürzester Zeit.

Bereits in der Nacht auf Montag machten Unbekannte in acht Verkaufsständen Beute: Neben Bargeld wurden auch Getränke, Soßen und Teller mitgenommen. "Ich dachte noch, ich habe Glück gehabt, weil ich von den Einbrechern verschont wurde", sagt Gemüsehändlerin Uhl. Doch die Erleichterung war von kurzer Dauer. Der oder die Täter schlugen in der Nacht auf Mittwoch erneut auf dem Markt in der Innenstadt zu. In Uhls Bude versuchten sie die Kassen aufzubrechen, beschädigten dabei die Rote Beete und die Pilze in der Auslage. Letztlich nahmen sie das Wechselgeld mit. Bei anderen Händlern gab es offenbar mehr an Bargeld-Beute.

Einbrecher auf Augsburger Stadtmarkt: Händler haben Vermutungen

"Heute jedenfalls macht es keinen Sinn, zu öffnen", meint Uhl, die einen Zettel an ihre Fensterscheibe gehängt hat: "Wegen Einbruch ist heute leider geschlossen. Wir sind ab morgen wieder für sie da." Nicht nur sie glaubt, dass die Täter den Stadtmarkt, der an seinen fünf Ein- und Ausgängen abends immer abgeschlossen wird, zuvor ausgekundschaftet haben. Das vermutet auch Rahmi Corapci, der das Café Kaufmann betreibt.

"Ich denke, die Täter haben sich in der ersten Nacht umgeschaut, um dann noch einmal zuzuschlagen." Auch ihm sei Wechselgeld gestohlen worden. "Zum Glück ging aber nichts im Café kaputt." Als Händlerin Brigitte Mühlenbach von dem kleinen Gartenzubehör-Laden "Grüner Daumen" am Mittwochmorgen auf den Markt kam, sei schon die Polizei vor Ort gewesen, erzählt sie. Vor ihrem Laden lagen Päckchen mit Düngemittel verteilt. Der Inhalt ihrer Kasse war gestohlen. "Seit 17 Jahren bin ich hier, das habe ich noch nie erlebt", meint Mühlenbach. "Ich musste mich erst einmal beruhigen."

Wie hoch der Schaden der zweiten Einbruchsnacht auf dem Stadtmarkt ist, kann die Polizei bislang nicht sagen. In der Nacht auf Montag allerdings entstand laut Polizei ein Beuteschaden von über 2000 Euro sowie ein Sachschaden in ähnlicher Höhe.

Lesen Sie dazu auch