Täter stiehlt 17-Jähriger an Haltestelle Handtasche

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag gegen Mitternacht an der Haltestelle Bärenwirt in Augsburg-Oberhausen eine Handtasche entwendet.

Wie die Polizei berichtet, näherte sich der Mann einer 17-Jährigen an der Haltestelle in der Kaltenhoferstraße und stahl ihre Tasche. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, schlank, südländisches Aussehen, dunkles T-Shirt, dunkle kurze Hose, schwarzer Bart.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise unter 0821/323-2510. (ina)