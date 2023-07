Täter verwüsten einen Garten in Hochzoll

Unbekannte haben in Augsburg-Hochzoll einen Garten übel zugerichtet.

Wer macht denn so etwas? Diese Frage stellen sich wohl nicht nur die Eigentümer eines Gartens in Hochzoll, sondern auch die Polizei. Wie diese berichtet, verwüsteten ein oder mehrere Täter im Zeitraum von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 19.30 Uhr, einen Garten in der Königsseestraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)