Die "Tafeldecker" übernehmen ab 2023 das Catering an der Augsburger Messe. Wie die Messe am Montag mitteilte, übernimmt das regionale Gastronomie-Unternehmen die Verpflegung am Messeplatz ab Januar. Das Konzept aus Regionalität und Qualität habe überzeugt, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Tafeldecker betreiben neben drei Restaurants, eines davon seit 2016 an der Fuggerei, auch einen Catering-Service sowie eine Kochschule.

Tafeldecker übernehmen Catering an der Augsburger Messe

„Wir freuen uns, dass wir ein weiteres Mal unser Portfolio erweitern können", wurde Tafeldecker-Inhaber Toni Ludwig zitiert. Bis Ende des Jahres ist noch Dieter Held mit dem Catering betraut. Er kündigte nach 30 Jahren zum Ende des Jahres. Gründe wollte der Gastronom, der als Festwirt auf dem Plärrer bekannt wurde, damals nicht nennen. (kmax)