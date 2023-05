Tag 2 auf dem Modular: Moshpits, Mittelfinger und Emotionen

Sommerliche Gefühle begleiten die Besucher auf dem zweiten Tag des Jugendfestivals. Wie Schmyt, Kytes und OG Keemo bei den Augsburgern ankamen.

Fjolla Gashi und Johannes Dorsch mögen traurige Musik. Im strahlenden Sonnenschein will unter dem Gaskessel jedoch keine rechte Trauerstimmung aufkommen. Es ist die hoffnungsvolle Seite der atmosphärischen Indie-Songs der Augsburger Band Nivis, die den Start des zweiten Festivaltages bestimmt. Bei „Rain on a funeral march“ gibt es dann dank der intensiven Gitarren und Gashis eindrücklicher Stimme die erste frühe Gänsehaut des Tages. In zwei Jahren dann bei Sonnenuntergang und vor deutlich mehr Publikum. Verdient hätten Nivis es.

***

Becks ist einmal ein ziemlich geschmacksneutrales Bier aus Bremen und einmal sehr geschmackvoller Queer-Pop aus Düren. Die TikTok-Community ließ Becks durch die Decke gehen, Casper ist Fan und viele Modular Besucherinnen und Besucher nun mit Sicherheit auch. Angesichts des gefühlvollen Gesangs, den feinen Arrangements und den ehrlichen Texten ist das auch keine Überraschung.

***

Schließt man bei The BV's die Augen, kann man sich aufs Glastonbury Festival Anfang der Neunziger träumen. Dichte Gitarrenwände, ein stoischer Rhythmus und lakonischer Gesang – dass sich in die Augsburger Shoegaze-Band ein Engländer geschlichen hat, ist nur konsequent. The BV's starren aber nicht auf ihre Schuhspitzen, sondern blicken auf lächelnde Gesichter an der Bühne im Park, erste erhobene Bierbecher und auf die eklektisch gekleidet ins Bild tanzenden Theter-Ensemble-Menschen. Hört und fühlt sich gut an.

***

Es ist ein Rätsel, warum bei Rock am Ring seit 30 Jahren Green Day eingeladen werden. Als gäbe es keine Alternativen zu den Punkrock-Opas aus den 90ern. Damona zum Beispiel wäre eine. Sie hat die Energie, die Attitüde und die Poppunk-Hits, die den Alten nach unzähligen Reha-Aufenthalten und unsäglichen Konzeptalben schon lange aus den Augen verloren haben.

***

Esther Graf blickt auf ein Meer aus Mittelfingern an der Bühne am Kessel. Das liegt aber nicht daran, dass das Publikum die geschliffenen, zum Teil blassen Popsongs der Österreicherin nicht goutiert. Graf fordert die Menschen vor der Bühne explizit dazu auf, mit der Geste alles, was in der ersten Hälfte des Jahres ätzend war, mit diesem Gruß zu verabschieden, um „in einen geilen Sommer zu starten“, wie sie es formuliert. Mit einem randvollen, sonnengeküssten Modular geht das auch wie von alleine.

***

John Garner kommen gerade von einer rauschenden Tour mit Fiddler's Green zurück und sind dementsprechend eingespielt wie das Küchenpersonal eines Sternerestaurants. Reisestrapazen haben sie auch nicht zu beklagen, ist ihr Proberaum doch handgestoppte drei Minuten und 40 Sekunden von der Parkbühne entfernt. Die Band klingt wie ein frisch gezapftes Guinness und das Publikum hat Spaß wie ein Ire kurz bevor ihm selbiges Letztes vom Bartender wegen zu großer Trunkenheit verwehrt wird. Heimspiel, volle Punktzahl, Applaus.

Für John Garner war es ein Heimspiel. Sie kamen gerade von einer Tour zurück.

***

Jeder einzelne der Köpfe, die am Abend das Meer vor der Kesselbühne bilden, hat Bock auf OG Keemo. Kein Wunder, denn er ist ein beeindruckend guter Rapper. Seine Flowwechsel sind halsbrecherisch, von seinen Skills würden sich einige der MCs des Vorabends vermutlich gerne eine Scheibe abschneiden. Dazu muss er eine gut sortierte Plattensammlung zu Hause haben, anders lassen sich die von Funk und Boom-Bap gefärbten Instrumentals nicht erklären. Tausende Arme üben sich in der guten, alten Hip Hop-Gymnastik und gehen im Takt von oben nach unten und aus dem Moshpit steigt eine saharaesque Staubwolke gen Himmel.

***

Während vor der Hauptbühne noch heftig bei OG Keemo gebounct wird, wird bei Orbit vor der Parkbühne geträumt. Marcel Heym hat neben dem Bandequipment einen großen Koffer mit Hall im Tourbus, der sich wie warmer Nebel über melancholische Vocals, Synthieflächen und Akustikgitarren legt. Musik wie ein Fußbad, zu dem man von einem lieben Menschen den Nacken gestreichelt bekommt.

***

Schmyt ist das Modular bestens bekannt. Als einer der Rakede-Triebwerke nahm er das Festival schon einmal auseinander, als noch der Hotelturm seinen Schatten auf die Massen warf. Unter leicht verfremdeten eigenen Namen hat er nun von Rap-Sozialisation getränkte, emotionale Popsongs im Gepäck, die nicht zuletzt dank seines fantastischen Drummers jede Menge Druck unter der Haube haben. Der Gaskessel glüht in der untergehenden Sonne, die Reihen sind bis weit hinter dem Mischpult in Bewegung. Amtlicher Auftritt.

***

Mit ihren pinken Overalls haben die Kytes styletechnisch schon gewonnen, bevor der erste Bassdrumschlag die vielen Hüften vor der Bühne im Park in Schwingung versetzt. Ihre Indie-Rocksongs sind wie die U-Bahnstationen ihrer Heimatstadt München: blitzsauber. Dafür aber deutlich tanzbarer als die Dauerschleife klassischer Musik am Prinzregentenplatz. Und die Kytes haben das entscheidende Element für ein mitreißendes Konzert gepachtet: die Lust, auf der Bühne vom ersten bis zum letzten Song alles zu geben. Zweifelsohne einer der Höhepunkte des Samstags.

***

Angesichts dessen, was vor der Bühne los ist, geht Pashanim als Headliner klar. In Sachen Performance wird es dann aber doch dünn beim Pascha aus Kreuzberg. Wenn man in dieser prominenten Platzierung gerade mal eine Stunde zu füllen hat und dann erst mal den DJ für zehn Minuten alleine auf die Bühne schickt, um den Leuten einzuheizen, gärt der Verdacht, dass es doch ein wenig an Substanz fehlt. Selbst ein Hit wie „Shababs botten“ verliert sich live im Großraumdiskosound. Im Studio passt das schon, was die Crew da zusammenschraubt, live wird es leider dünn. Und wenn man unbedingt Moshpits vor der Bühne sehen möchte, dann darf man die eben nicht die ganze Zeit nur einfordern, denn wenn man abliefert, entstehen sie ganz von alleine. Vielleicht wäre OG Keemo angemessener für den Abschluss auf der großen Bühne gewesen.

***

Als Yukno beginnen, sieht man viele geschlossene Augen und verzückte Gesichter im Publikum. Menschen tanzen alleine oder zu zweit, völlig versunken in der Musik der Österreicher. Irgendwas scheint bei den Nachbarn im Heurigen zu sein, anders lässt es sich nicht erklären, dass so viel gute Musik zwischen Liechtenstein und Bratislava entsteht. Yukno treffen mit ihrem Wave-infizierten Indiesound genau den friedlichen Vibe, der seit der Eröffnung am Freitag über das Festivalgelände weht. Ein sehr schöner Abschluss eines sehr schönen Tages.