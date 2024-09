Tag der Wiederbelebung: So reanimieren Sie richtig

Der Bee-Gees-Kracher „Staying alive“ hallt an diesem Samstag in voller Lautstärke durch die Augsburger City-Galerie. Es hätte auch „Highway to Hell“, „Atemlos“ oder „Pippi Langstrumpf“ sein können. Denn alle diese Lieder haben eines gemeinsam: Sie geben den perfekten Takt für eine Herzdruckmassage vor. Und helfen im besten Fall bei dem, was die Bee Gees besingen: beim Überleben.

