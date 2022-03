Tanja Hoggan-Kloubert ist die Stimme der Ukrainer in Augsburg

Plus Die Wissenschaftlerin Tanja Hoggan-Kloubert setzt sich Tag und Nacht für ihre Landsleute in Augsburg und im Kriegsgebiet ein. Das hat auch ihren Blick auf ihre neue Heimat verändert.

Seit dem 24. Februar hat der Arbeitstag für Tanja Hoggan-Kloubert 20 Stunden. "Ich brauche keinen Schlaf und verspüre weder Hunger noch Durst", sagt sie. Zum Essen und Trinken zwingt sich die zierliche Frau mit den lockigen, blonden Haaren hin und wieder. Damit sie sich ein paar Stunden ausruht, "nimmt mir mein Mann das Handy weg". Der Krieg in der Ukraine hat das Leben von Hoggan-Kloubert in einer Art und Weise auf den Kopf gestellt, wie es sich die im südwestukrainischen Czernowitz geborene Wissenschaftlerin nie hätte vorstellen können – und wollen.