Tannenduft oder Nachhaltigkeit: Welcher Baum passt zu wem?

Wer jetzt noch auf der Suche nach dem passenden Baum ist, hat in Augsburg viele Möglichkeiten. Drei Tipps für Menschen, die jetzt noch auf der Suche sind.

Der Christbaum im Wohnzimmer gehört für viele zu den Weihnachtsfeiertagen einfach dazu. Ob es ein echter Baum mit frischem Tannenduft und vollem Nadelkleid sein soll oder ein künstlicher und wiederverwendbarer, kann freilich jeder selbst entscheiden. In Augsburg findet jeder das passende Angebot - auch jetzt noch, wenige Tage vor Heiligabend.

Für Wählerische. Eine klassische Nordmanntanne findet man bei den „Schlegel Baumschulen“ in der Hirblingr Straße in Oberhausen ebenso, wie Blau- oder Rotfichte, Coloradotanne und Kiefer. Alle Bäume seienmaximal eine Woche alt oder vom selben Tag, sagt Chef Peter Schlegel. Die Bäume haben einen kurzen Transportweg von etwa 500 Metern. Schlegel weiß aus Erfahrung, dass den Kunden frische Bäume wichtig sind. Der Trend liege momentan bei schlankeren Tannenbäumen - um Platz zu sparen. Ab elf Euro kostet der Meter, die kleinsten Bäume sind rund einen halben Meter groß, die großen haben eine Höhe von bis zu fünf Metern. Für die Anzucht der Tannenbäume werden etwa vier Jahre alte Jungpflanzen von 10 bis 15 Zentimetern Größe aufs Feld gepflanzt. Dort wachsen sie etwa sieben oder acht Jahre für die Standardgröße, größere Bäume benötigen etwa 13 bis 14 Jahre.

Auf Pflanzenschutzmittel verzichtet Schlegel fast ganz, es werde nur zur Eindämmung von Schädlingen eingesetzt, nicht zu deren Vernichtung. Auf Plastiknetze zum Verpacken der Bäume verzichtet man komplett, "wir umwickeln die Bäume eher mit einem Seil oder einer Schnur", sagt Schlegel. Für ihn ist es wichtig, dass sich seine Kunden nicht nur auf die Qualität seiner Augsburger Christbäume verlassen können, sondern auch das passende Ambiente erleben können: „Samstags und sonntags bieten wir für Familien einen kleinen gemütlichen Weihnachtsmarkt mit Programm an, sodass man zum Baumkauf auch noch eine Bratwurst essen, Stockbrot am Lagerfeuer machen oder Tiere streicheln und somit einen Familienausflug machen kann.“ So unterstütze man nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern erhalte eine frische Tanne, Beratung sowie faire Preise. Infos unter www.augsburger-christbaum.de

Ein Weihnachtsbaum zum Mieten

Für Nachhaltige. Wer es lieber nachhaltiger mag, der ist bei Walter Sager richtig. „Der Beleuchter”, der immer wieder für besondere Beleuchtungskonzepte in der Stadt sorgt, bietet „Mietweihnachtsbäume“ an. Die zehn Jahre haltbaren, unechten aber naturnahen Tannen seien vom Original mit dem Auge kaum zu unterscheiden, ist Sager überzeugt. Ihm ist wichtig, dass die Bäume nachhaltig aus wiederverwertbarem Kunststoff produziert werden. Derzeit habe er viele sehr zufriedene Stammkunden. Diese freuten sich nicht nur über die Qualität, sondern auch, dass die Bäume nach einigen Jahren Benutzung immer noch aussehen wie neu.

Walter Sager vermietet Kunststoff-Weihnachtsbäume. Vorteil: Sie sind nachhaltig und werden komplett geschmückt geliefert. Foto: Judith Roderfeld

Die Größe des Weihnachtsbaumes kann beliebig festgelegt werden, auch die Dekoration kann jeder bei der Bestellung selbst bestimmen – ab einer Größe vom 1,60 Metern ist die Höhe unbegrenzt möglich. Sager schaut sich die Gebäude, in denen die Bäume stehen sollen, persönlich an, plant mit dem Kunden das Aussehen des Baumes, schließlich wird der fertige Baum angeliefert. Das Besondere: Nach Weihnachten wird er auch wieder abgeholt. So spart man sich das Aufbauen, Schmücken und Abschmücken sowie den Transport. Weitere Infos unter www.mieteweihnachtsbaum.de

Für Hilfsbereite. Noch einmal zurück zu Tannenduft und -nadeln: In der Augsburger Fuggerei können Heimat- und Traditionsverbundene jedes Jahr einen frischen Christbaum aus den Kulturen der Fuggerschen Stiftungen kaufen. Auch diese Bäume zeichnen sich durch Frische und kurze Transportwege aus. In den Wäldern der Fugger wachsen Nordmanntannen, Fichten und Kiefern, auch hier gibt es vom kleinen "Tischbaum" bis zur zimmerhohen Tanne alles. Wer möchte, kann sich nach dem Kauf mit einem Glühwein aufwärmen, in der Herrengasse der Sozialsiedlung sind die Fenster hell erleuchtet und mit Scherenschnitten geschmückt, die die Weihnachtsgeschichte erzählen.

Wer hier einen Christbaum kauft, tut außerdem gutes: Der Erlös kommt dem Erhalt der ältesten Sozialsiedlung der Welt zugute. Rund 70 Prozent dieser Kosten werden aus den Erträgen der stiftungseigenen Wälder gedeckt. Stiftungsadministrator Wolf-Dietrich Graf von Hundt hat für Christbaumkäufer außerdem ein kleines Geschenk parat: "Der Christbaumverkauf ist jedes Jahr ein Highlight und wir freuen uns, dass die Menschen der Region beim Kauf eines Baumes als kleines Dankeschön immer die Fuggerei-Jahreskarte für das neue Jahr erhalten."