Tarifrunde gescheitert: Warnstreiks bei Medizinlabor Synlab angekündigt

Nach den Bäckern streiken jetzt auch die Beschäftigten von Synlab in Augsburg. Was die Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde fordert.

Die Verhandlungen für die bundesweit rund 3500 Beschäftigten in den medizinischen Versorgungszentren des Augsburger Labordienstleisters Synlab sind am Mittwochabend gescheitert. Die Laborgewerkschaft IGBCE ruft deshalb am 23. Januar an den Standorten Weiden und Augsburg zu Warnstreiks auf. Das teilt die Gewerkschaft in einer Pressemeldung mit.

"Die Arbeitgeber haben am Mittwoch ihre letzte Chance vertan, am Verhandlungstisch zu einer Einigung zu kommen", erklärt Marc Welters, Verhandlungsführer der Laborgewerkschaft IGBCE nach der vierten Tarifrunde. Das Angebot sei aus Sicht der Beschäftigten "vollkommen ungenügend", der Verweis der Arbeitgeber auf die wirtschaftliche Lage nicht zufriedenstellend. "Unsere Mitglieder brauchen eine spürbare Einkommenserhöhung. Sie haben Anspruch auf einen gerechten Anteil am Gewinn." Die Bezahlung habe auch Effekte darauf, ob Synlab weitere Fachkräfte gewinnen könne, denn die Konkurrenz zahle besser.

Von sechs bis 22 Uhr geht am 23. Januar bei Synlab in Augsburg nichts mehr

Die IGBCE-Tarifkommission fordert in dieser Tarifrunde die Erhöhung der Vergütungen um elf Prozent, mindestens aber um 380 Euro, die Erhöhung des Urlaubsgeldes auf 35 Euro pro Tag und eine Jahressonderzahlung in Höhe von 100 Prozent eines Monatsentgelts für alle Beschäftigten. Im nun folgenden Warnstreik am 23. Januar werden zunächst die Standorte in Weiden und Augsburg von 6 bis 22 Uhr bestreikt. Danach folgen weitere Arbeitskampfmaßnahmen an anderen Standorten.

Synlab ist laut Gewerkschaft IGBCE der europaweit größte Labordienstleister. Die Beschäftigten in den medizinischen Versorgungszentren sind in der Labordiagnostik tätig und werten zum Beispiel Proben aus Krankenhäusern oder Coronatests aus.