Augsburg

vor 17 Min.

Taschendieb nimmt in Lechhauser Supermarkt eine 71-Jährige ins Visier

Eine bislang unbekannte Person hat am Samstag in einem Supermarkt in Augsburg-Lechhausen Geld aus der Handtasche einer 71-Jährigen gestohlen.

Artikel anhören Shape

Eine bislang unbekannte Person hat am Samstag in einem Supermarkt in Augsburg-Lechhausen eine 71-Jährige bestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

In einem Supermarkt im Augsburger Stadtteil Lechhausen hat eine bislang unbekannte Person am Samstag eine 71-Jährige bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 8.45 Uhr in dem Supermarkt beim Einkaufen, wobei sie ihre Handtasche an einen Einkaufswagen gehängt hatte. In einem Moment der Unachtsamkeit nahm die unbekannte Person den Einkaufswagen und schob ihn weg. Anschließend nahm sie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich aus der Handtasche. Polizei ermittelt nach Diebstahl in Supermarkt in Augsburg-Lechhausen Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Diebstahls aus einer Handtasche aufgenommen. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Themen folgen