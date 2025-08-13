Icon Menü
Augsburg: Taucher findet Phosphorgranate im Lech – Entschärfung läuft

Taucher findet Phosphorgranate im Lech – Entschärfung läuft

Nahe der Floßlände in Augsburg hat ein Taucher eine Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Nun läuft der Einsatz zur Entschärfung der Granate im Lech.
    Schrecken am Mittwochabend: In der Nähe der Radetzkystrape wurde eine Phosphorbombe im Lech gefunden. Aktuell läuft die Entschärfung.
    Schrecken am Mittwochabend: In der Nähe der Radetzkystrape wurde eine Phosphorbombe im Lech gefunden. Aktuell läuft die Entschärfung. Foto: Christoph Bruder, Bruder Media

    Am späten Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr hat ein Badegast beim Schnorcheln eine Phosphorgranate im Flussbett des Lechs nahe der Floßlände in der Radetzkystraße, etwa auf Höhe der Feuerwehr, gefunden und daraufhin die Polizei informiert. Wie die Polizei auf Rückfrage unserer Redaktion mitteilt, befindet sich die Granate in anderthalb Metern Tiefe und acht Meter vom Flussufer entfernt. Aktuell läuft die Entschärfung.

    Die Berufsfeuerwehr hat die Bombe nach dem Fund mithilfe einer Wassersonde genauer untersucht und daraufhin eine Firma zur Entschärfung hinzugezogen. Derzeit sind mehrere Einsatzkräfte der örtlichen Dienststellen, die Berufsfeuerwehr und eine Entschärfungsfirma vor Ort, um die Granate zu entschärfen.

    Dass die Granate im Flussbett liege, ist laut Aussagen der Polizei in mehrfacher Hinsicht vorteilhaft. So lasse sich der Bereich leichter absperren. Gegen 21.15 Uhr waren die Floßlände als auch die Fahrradwege entlang der Radetzkystraße und Berliner Allee gesperrt. Eine Gefahr für Menschen im Umkreis besteht laut einem Sprecher der Polizei nicht, da Phosphorgranaten nur mit Sauerstoffzufuhr auf der Oberfläche reagierten und sich unter Wasser nicht entzündeten. (klijo)

