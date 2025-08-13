Taucher findet Phosphorgranate im Lech – Entschärfung läuft

Am späten Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr hat ein Badegast beim Schnorcheln eine Phosphorgranate im Flussbett des Lechs nahe der Floßlände in der Radetzkystraße, etwa auf Höhe der Feuerwehr, gefunden und daraufhin die Polizei informiert. Wie die Polizei auf Rückfrage unserer Redaktion mitteilt, befindet sich die Granate in anderthalb Metern Tiefe und acht Meter vom Flussufer entfernt. Aktuell läuft die Entschärfung.

Die Berufsfeuerwehr hat die Bombe nach dem Fund mithilfe einer Wassersonde genauer untersucht und daraufhin eine Firma zur Entschärfung hinzugezogen. Derzeit sind mehrere Einsatzkräfte der örtlichen Dienststellen, die Berufsfeuerwehr und eine Entschärfungsfirma vor Ort, um die Granate zu entschärfen.

Dass die Granate im Flussbett liege, ist laut Aussagen der Polizei in mehrfacher Hinsicht vorteilhaft. So lasse sich der Bereich leichter absperren. Gegen 21.15 Uhr waren die Floßlände als auch die Fahrradwege entlang der Radetzkystraße und Berliner Allee gesperrt. Eine Gefahr für Menschen im Umkreis besteht laut einem Sprecher der Polizei nicht, da Phosphorgranaten nur mit Sauerstoffzufuhr auf der Oberfläche reagierten und sich unter Wasser nicht entzündeten. (klijo)