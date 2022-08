Augsburg

17:30 Uhr

Tausche Bügeln gegen Rasenmähen: So funktioniert der Tauschring LETS

Plus Bereits seit 25 Jahren wird in Augsburg getauscht und sich sozial vernetzt. Jedes Mitglied des Tauschrings LETS setzt mich mit seinen besonderen Fähigkeiten ein.

Von Johannes Kapfer

Tausche Kinderbetreuung gegen Steuererklärung. Was zunächst wie ein unseriöses und unwirkliches Angebot klingen mag, ist in Augsburg seit einem Vierteljahrhundert gelebte Realität. Die Mitglieder des Tauschring LETS Augsburg haben die Möglichkeit, untereinander Güter und Dienstleistungen zu tauschen und dabei vollständig auf die Bezahlung in Euro zu verzichten. Vielmehr wird mit der Alternativwährung "Talente" gehandelt, die sich an der getauschten Arbeitszeit orientiert. Tauschgeschäfte nach dem Motto eine Stunde Bügeln gegen eine Stunde Rasenmähen sind bei Tauschringen demnach keine Seltenheit.

