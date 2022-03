Augsburger zeigen Solidarität mit den Menschen in der Ukraine

In diesen Minuten setzen auf dem Rathausplatz rund 1500 Demonstrierende und Redner ein Zeichen: Europa steht gemeinsam gegen Putins Krieg. Er soll auch Russen und Ukrainer in Augsburg nicht spalten.

Augsburg steht auf gegen den Krieg in der Ukraine: Rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Freitagabend zu einer großen Solidaritätskundgebung auf den Rathausplatz gekommen. Es waren Demonstrierende aus vielen Bereichen der Gesellschaft, die sich an die Seite der Menschen in der Ukraine stellten und einen sofortigen Frieden forderten. Viele hatten ukrainische Flaggen dabei oder trugen Plakate mit Putin-Karikaturen und Anti-Kriegs-Appellen. "Die Menschen in der Ukraine verlieren ihr Leben auch für uns, für ihren Kampf für die Demokratie", mahnte Tanja Hoggan-Kloubert vom Ukrainischen Verein Augsburg. Dass nun so viele Menschen gegen den Krieg auf die Straße gehen, sei ein starkes Zeichen an alle Ukrainierinnen und Ukrainer: "Wir alle senden die Nachricht: Ihr seid nicht allein."

Genau aus diesem Grund ist Studentin Sophie Wehnelt auf den Rathausplatz gekommen. Normalerweise gehe sie nicht auf Demos, am Freitag aber hat sie einen persönlichen Grund. “Die Schwägerin meiner Mitbewohnerin in der WG ist Ukrainerin, ich kenne sie“, sagt die 22-Jährige. Und der Krieg in Europa sei so nah. Deshalb finde sie es wichtig, den Ukrainern zu zeigen, dass sie Unterstützung haben. Seit Tagen gehen in deutschen Städten Zehntausende gegen Putins Krieg auf die Straße. In Augsburg hatten der Ukrainische Verein, das Bündnis für Menschenwürde und der Integrationsbeirat am Freitagabend zur Versammlung für den Frieden aufgerufen. Die Demo soll auch hier Zeichen setzen, etwa mit Transparenten, dem Abspielen der Ukrainischen Nationalhymne und einer Schweigeminute für die Opfer des militärischen Angriffs. Zahlreiche Rednerinnen und Redner werden im Lauf des Abends das Wort ergreifen, darunter Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien.

OB Eva Weber: "Putin hat den europäischen Frieden gebrochen"

Oberbürgermeisterin Eva Weber richtete ihre Worte symbolisch direkt an Putin: "Sie gehen als der Mann in die Geschichtsbücher ein, der den europäischen Frieden gebrochen hat und buchstäblich über Leichen geht." Bei aller Wut über dieses Verhalten sei es aber wichtig zu sehen, dass nicht alle russischstämmigen Menschen für diesen Krieg verantwortlich zu machen seien. Gerade in Augsburg, einer Stadt, in der viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion leben, sei dies wichtig zu betonen. Weber bedankt sich an diesem Abend noch einmal bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die in den vergangenen Tagen spontan gespendet, Hilfsgüter gesammelt oder Wohnraum angeboten haben: "Augsburg, ich bin stolz auf dich."

Didem Karabulut vom Augsburger Integrationsbeirat appellierte an die Teilnehmenden, die Haltung, die man jetzt gegenüber den Geflüchteten aus der Ukraine zeige, auch Flüchtlingen aus nicht europäischen Ländern entgegenzubringen. Auch der Runde Tisch der Religionen ist auf dem Rathausplatz vertreten. Dieses Gremium wurde von der Stadt Augsburg initiiert, um die Vielfalt der Religionen und Konfessionen in der Stadt abzubilden, auch Vertreter der russisch orthodoxen Kirche gehören dazu. Sie distanzierten sich am Freitagabend bei der Kundgebung vom Krieg gegen die Ukraine.

Nationalhymne der Ukraine und Europahymne werden am Augsburger Rathausplatz gespielt

Neben Augsburger Bürgerinnen und Bürgern zeigen viele Organisationen und Initiativen auf dem Rathausplatz Flagge. Vertreter von Hilfseinrichtungen sind darunter, Kirchenleute, Lehrende und Studierende der Universität sowie heimische Abgeordnete verschiedener Parteien. Auch die Gewerkschaft DGB ist vor Ort, deren Vertreter betonte, dass die Gewerkschaffen dafür sorgen wollen, den Geflüchteten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Auf die Rolle des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj ging CSU-Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich ein. Das Land habe mit ihm keinen Comedian, sondern einen Helden zum Präsidenten, sagte Ullrich, und spielte damit auf Selenskyjs früheren Beruf als Schauspieler und Kabarettist an. Viele Redner gingen auch auf die Rolle der vielen Russen ein, die gegen den Krieg kämpfen, der aus ihrem eigenen Land ausging.

Neben der Nationalhymne der Ukraine stehen die Europahymne und das Lied "Imagine“ auf dem Programm. Auf dem Rathausplatz gilt eine FFP2-Maskenpflicht, Ordner achten darauf, dass sie auch eingehalten wird.

Mit Plakaten gegen Putin. Viele Augsburgerinnen und Augsburger hatten Transparente gebastelt. Foto: Andrea Baumann

Auf die Kundgebung folgt am Abend eine Podiumsveranstaltung zum Krieg in der Ukraine im Oberen Fletz des Rathauses. Das Friedensbüro und seine Kooperationspartner haben um 19.30 Uhr zum sogenannten "DenkRaum Spezial" eingeladen. Dort stehen Information und Austausch zur aktuellen Situation im Mittelpunkt. Mit dem russischen Angriff auf die gesamte Ukraine sei das schlimmste denkbare Szenario in der aktuellen Russlandkrise Wirklichkeit geworden, so die Veranstalter. Der Krieg bringe unendliches Leid für die Menschen dort und habe Auswirkungen auf ganz Europa. Deshalb gebe es einen großen Bedarf an Austausch und Information.

Appell bei Ukraine-Kundgebung in Augsburg: Putins Krieg soll die Menschen nicht spalten

Während Putin versucht, Europa zu spalten, soll es auf dem Podium unter anderem auch darum gehen, in Augsburg Frieden und Toleranz in der Bevölkerung zu wahren - innerhalb von Familien, in der Schule und am Arbeitsplatz. In der Stadt leben nach Angaben des Friedensbüros rund 3500 Menschen mit ukrainischen Wurzeln, davon knapp 1500 mit ukrainischem Pass, und über 9000 Menschen mit Wurzeln in der Russischen Föderation, davon 1700 mit russischem Pass.