Tausende feiern beim Familienfest von Everllence

Es ist erst wenige Tage her, dass sich MAN Energy Solutions in Augsburg umbenannt und den Schriftzug auf dem Firmengebäude medienwirksam gegen den neuen Namen „Everllence“ getauscht hat. Am Samstag nun lud das Unternehmen seine Mitarbeiter und deren Familien zum großen Familientag auf das Werksgelände. 15.000 Menschen hatten sich dazu nach Unternehmensangaben angemeldet. Sie erlebten ein abwechslungsreiches Programm. Unter anderem konnten Groß und Klein einen Blick in die Gießerei werfen, wo der große Ofen die ohnehin hohen Temperaturen noch einmal gehörig in die Höhe trieb. Aufgrund der Veranstaltung war der Plärrer-Parkplatz gesperrt, was für Besucher des Familienbads teils längere Parkplatzsuche nach sich zog. (gau)

Eine Bildergalerie vom Familienfest finden Sie hier:

