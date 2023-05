Tausende Jobs und Raum für Neues: Hält der Innovationspark die Versprechen?

Der Augsburger Innovationspark gilt als Vorzeigeprojekt der Wirtschaft. Vor zehn Jahren eröffneten die ersten Wissenschaftsinstitute. Seither hat sich viel getan.

Er hat die Größe von rund 100 Fußballfeldern und gilt als Vorzeigeprojekt für innovative Unternehmen: der Augsburger Innovationspark. Zahlreiche Firmen haben sich in den vergangenen Jahren im Süden der Stadt angesiedelt, eines davon ist Hufschmied Zerspanungssysteme, einer der führenden Anbieter materialbezogener Werkzeuge in Europa. Das Unternehmen sitzt in Bobingen und hat rund 150 Beschäftigte. Seit einigen Jahren ist Hufschmied auch im Augsburger Innovationspark aktiv. Gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen sei die Einrichtung, die Wissenschaft und Wirtschaft verzahnt, wichtig und wertvoll, sagt Firmen-Chef Ralph Hufschmied. Ohne den Innovationspark wäre sein Unternehmen um die ein oder andere Entwicklung ärmer, ist er überzeugt. Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) stellt dem Augsburger Innovationspark ein gutes Zeugnis aus. Es gibt aber auch Kritik – und noch einiges zu tun, bis der Park sein volles Potenzial entfalten kann.

2013 eröffneten zwischen B17 und Universität mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und dem Forschungsinstitut Fraunhofer die ersten beiden wissenschaftlichen Einrichtungen im neu geschaffenen Augsburger Innovationspark. Experten arbeiteten dort an Verfahren, um die Leichtbauproduktion zu verbessern. Eine Schlüsselrolle kam Faserverbundstoffen zu. Es schwebte die Vision von Augsburg als "Carbon Valley", also einem Zentrum für Leichtbau, im Raum. Mit dem Technologiezentrum wurde 2016 zudem ein Gebäude eröffnet, in dem sich Firmen einmieten können, um in unmittelbarer Nähe zur Forschung und deren Einrichtungen eigene Produktionsverfahren voranzutreiben. Langfristig, so das damalige Ziel, sollten größere Firmen ihre Entwicklungsabteilungen hier ansiedeln und so Tausende Arbeitsplätze schaffen. Aber auch kleinere Unternehmen ohne eigene Forschungsabteilung sollten von aktuellen und mit öffentlichen Geldern geförderten Innovationen profitieren. Doch wie nahe ist man diesen Zielen mittlerweile gekommen?

Augsburger Innovationspark gilt bei Firmen als wichtiger Motor

Wenn Ralph Hufschmied über sein Engagement im Technologiezentrum und der Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern vor Ort spricht, ist eine gewisse Begeisterung zu spüren. "Im Park ist eine gewaltige Kompetenz vorhanden. Man sieht als Unternehmen, welche technologischen Trends es gibt, wo sie angewandt werden können und ob sie möglicherweise auch für die eigene Problemlösung dienen", so Hufschmied. Sein Unternehmen hat zusammen mit Wissenschaftlern unter anderem an der Optimierung einer Fräsmaschine getüftelt, die jetzt etwa drei- bis fünfmal schneller arbeitet als zuvor. "Das ist wettbewerbsrelevant", so Hufschmied. Weil Deutschland vergleichsweise hohe Lohnkosten habe, müsse man diese über technologische Lösungen kompensieren. Ohne die Infrastruktur und die wissenschaftliche Expertise des Innovationsparks hätte sein Unternehmen dieses Projekt nur sehr schwer stemmen können, sagt der Firmenchef.

Aktuell sind laut Wolfgang Hehl, Geschäftsführer des Innovationsparks, 14 Forschungseinrichtungen vor Ort. Zu den drei größten, mit über 150 Millionen Euro an Investitionen in Gebäude und Ausstattung, gehören das DLR-SG Institut für Test und Simulation für Gasturbinen, das Fraunhofer-Institut für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik (IGCV) sowie das MRM Materials Resource Management Institut. Dazu kämen geschätzt rund 100 Unternehmen und Betriebe, die zusammen mit den Wissenschaftlern an unterschiedlichen Projekten arbeiten. Darunter auch der Luftfahrtzulieferer Premium Aerotec, der zusammen mit dem Fraunhofer IGCV unter anderem Composite-Türrahmenstrukturen für den Airbus-Langstreckenflieger A350 XWB entwickelt hat. Seit 2015 werden sie im Werk I von Premium Aerotec gefertigt und sind in der A350 im Einsatz. Chris Rennecke, Projektleiter bei Premium Aerotec in Augsburg, bezeichnet die in Augsburg mögliche Zusammenarbeit mit der Wissenschaft als "Glücksfall".

Kritiker halten Augsburger Innovationspark für "Gemischtwarenladen"

Geforscht und entwickelt wird in Augsburg allerdings nicht mehr nur rund um Leichtbau, sondern generell zu ressourceneffizienten Technologien, Mechatronik, IT, Luft- und Raumfahrt und Umwelt. Zuletzt hat sich mit Velo 3D ein führendes Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley im Technologiezentrum Augsburg angesiedelt. Kritiker sagen, aus dem geplanten "Carbon Valley" sei angesichts dessen ein "Gemischtwarenladen ohne Profil" geworden. Auch Florian Freund, Chef der Sozialfraktion aus SPD und Linkspartei, hat zuletzt an der Entwicklung im Park Kritik geübt. Neue Firmen in Augsburg anzusiedeln, sei nicht so aufgegangen, wie anfangs erhofft. Die Auswahl der Firmen, die zuletzt in den Innovationspark gezogen seien, folgte keinem klaren Konzept.

Ralph Hufschmied (r.) ist mit seinem Unternehmen in den Augsburger Innovationspark gezogen. Er schätzt das Netzwerk dort. Unser Bild zeigt ihn mit Bernhard Wiedemann und Cassandra Bauer. Foto: Silvio Wyszengrad

Befürworter sehen das anders. "Mit Blick auf die Unternehmen sollte sich der Innovationspark die volle Flexibilität wahren, solang es Hoch- und Spitzentechnologie ist", so Matthias Köppel, Leiter Geschäftsbereich Standortpolitik bei der IHK. Diese Flexibilität würde es auch erlauben, auf technologische Trends zu reagieren. So stand das heutige Megathema Wasserstoff bei der Gründung nicht im Fokus. Heute spielt es im Innovationspark und für immer mehr Unternehmen eine Rolle.

Rolf Sternberg, Professor für Wirtschaftsgeografie an der Universität Hannover und Innovationspark-Experte, ordnet das Thema – nicht speziell für Augsburg, sondern generell – differenzierter ein. Er sieht die Schaffung von Clustern, also den Fokus auf eine Branche, ebenfalls nicht zwingend als Erfolgsfaktor, erkennt in der Ausweitung des Angebots aber auch Risiken. "Es ist leider nicht selten, dass mangels ausreichender Nachfrage der eigentlichen Zielgruppe Unternehmen in ein Innovationszentrum aufgenommen werden, die da einfach nicht hingehören und die das Image des Zentrums beschädigen können."

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt forscht im Innovationspark in Augsburg. Foto: Judith Roderfeld

Augsburger Innovationspark kann im Kampf um Fachkräfte helfen

Am Ziel, Wissenschaft und Wirtschaft stärker zu verzahnen, arbeiten laut Wolfgang Hehl derzeit rund 2100 Menschen im Park. Eine Erhebung, wie viele Arbeitsplätze tatsächlich durch das Projekt neu entstanden sind, gibt es allerdings nicht. Manche Firmen haben den Park wieder verlassen und sind außerhalb weiter gewachsen, wie beispielsweise die Rocket Factory mit aktuell 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und neuem Sitz auf dem ehemaligen Ledvance-Areal. IHK-Experte Matthias Köppel kommt zu dem Schluss, dass der Innovationspark gemessen an den ursprünglichen, sehr ambitionierten Erwartungen sein Ziel an neuen Jobs in Unternehmen und Institutionen zwar bislang nicht erreicht habe, aber auf anderem Weg durchaus als Jobmotor fungieren könne. Unternehmen hätten vor Ort die Möglichkeit, bei Bewerberinnen und Bewerbern mit einer besonderen Location zu punkten. "Ich habe aktuell trotz Fachkräftemangels keine Probleme, Mitarbeiter zu finden", bestätigt auch Ralph Hufschmied. Im Park komme man mit vielen Menschen zusammen.

Innovationsparks gibt es in Deutschland seit den 1980er-Jahren. Allein in Deutschland sind seither mehrere Hundert solcher Einrichtungen entstanden. Ihre volle Leistungsfähigkeit zu entfalten, sei eine Frage mehrerer, nicht einer Legislaturperiode, so Experte Rolf Sternberg. Der Aufbau von Vertrauen – unbedingte Voraussetzung für die Kooperation in sensiblen, oft hochinnovativen Themenbereichen – brauche Zeit und räumliche Nähe. Die Politik, die Innovationsparks häufig mit Steuermitteln fördert, dürfe keine realwirtschaftlichen Effekte nach wenigen Jahren erwarten. "Das wäre unrealistisch."

Derzeit entsteht im Innovationspark in Augsburg mit dem "Innovationsbogen" ein weiteres hochmodernes Gebäude. Foto: Visualisierung: Hadi Teherani Architects – Panoptikon

Demnach ist in Augsburg noch Entwicklungspotenzial vorhanden. Investoren bemängelten zuletzt die schlechte Anbindung an den ÖPNV und fehlendes Grün. Wolfgang Hehl will den Austausch der Firmen und Institutionen untereinander weiter fördern. Wenn sich der Park zügig nach Norden hin weiterentwickle und schnell neue Gebäude mit hoher Strahlkraft hinzukommen, dann "zementiert" der Innovationspark seinen Status als Aushängeschild der Stadt, ist IHK-Experte Köppel sicher. Innovative Gebäude, wie der Innovationsbogen entstehen – ebenso wie Erweiterungen von Institutsgebäuden.