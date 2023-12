Tausende Lichter für Augsburgs Bistumsheiligen

Ein Jahr lang feierte das Bistum Augsburg Bischof Ulrich. Am Mittwochabend wurde der Schrein mit seinen Überresten von St. Ulrich zum Dom getragen.

Augsburgs Bistumsheiliger, Bischof Ulrich, wird bis heute verehrt, in diesem Jahr feierte das Bistum die 1100. Wiederkehr seiner Weihe zum Bischof. Am Mittwochabend gab es aus diesem Anlass eine Vigilfeier in St. Ulrich und Afra, in deren Rahmen der Schrein mit den Überresten des Heiligen von St. Ulrich und Afra zum Dom getragen wurde. Zahlreiche Gläubige begleiteten den Zug und erleuchteten mit ihren Kerzen die nächtlichen Straßen Augsburgs. Am Donnerstag, 28. Dezember, feiert der amtierende Bischof Bertram Meier um 16 Uhr das Pontifikalamt im Hohen Dom, um 18.30 Uhr schließt sich ein Festakt für geladene Gäste im Goldenen Saal des Rathauses an. (nip)