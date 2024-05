Augsburg

Tausende Waffen im Umlauf: Stadt Augsburg nimmt Besitzer ins Visier

Plus Augsburgs Bevölkerung hat etliche Waffen, die schnell zum Problem werden können. Wie die Stadt reagiert – und warum eine Trendumkehr zu beobachten ist.

Von Max Kramer

Geht es um Waffen, die in der Bevölkerung im Umlauf sind, ist meist etwas passiert. Normalerweise bleibt es nur bei lautem Knallen, wie vor Kurzem, als ein Mann am Augsburger Messegelände mehrmals eine Schreckschusspistole abfeuerte und so einen Polizeieinsatz auslöste. Doch manchmal nehmen auch Tragödien ihren Lauf – so wie 2023, als Sportschütze Gerhard B. in Langweid (Landkreis Augsburg) loszog, um mutmaßlich drei Menschen zu töten. Waffen, ob scharf oder nicht, können schnell zum Problem werden. Die Stadt nimmt deshalb ihre Besitzerinnen und Besitzer immer stärker ins Visier.

Die Zahl der Kleinen Waffenscheine ist in Augsburg in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Registrierte die Stadt 2014 noch 599, waren es 2023 bereits 2152. Der Kleine Waffenschein gilt für Schreck-, Reizschuss- und Signalwaffen (SRS-Waffen). Sie schießen keine scharfe Munition. Erwachsene können sich ohne Überprüfung eine SRS-Waffe zulegen, dürfen sie aber nur mit nach Hause nehmen und auch nur dort präsentieren. Öffentlich darf eine SRS-Waffe nur tragen, wer einen Kleinen Waffenschein besitzt.

