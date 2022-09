Taxi stößt an Kreuzung mit einem Chevrolet zusammen

Es entstand ein Gesamtschaden von 35.000 Euro. Eine Person wird beim Unfall leicht verletzt.

Am Sonntag kam es gegen 1.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Flurstraße/Grimmstraße in Augsburg-Oberhausen. Ein 22-Jähriger war mit seinem Chevrolet in der Grimmstraße unterwegs und wollte die Flurstraße passieren. Gleichzeitig fuhr ein Taxi von der Flurstraße über die Kreuzung, so die Polizei.

Der 31-jährige Fahrer, für den rechts vor links galt, übersah offenbar den Chevrolet. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Chevrolet gegen ein dortiges Hauseck geschleudert wurde. Der 22-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 35.000 Euro.

Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, teilt die Polizei mit. (möh)