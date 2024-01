Taxifahrer wird während der Fahrt bedroht

Drei Männer gehen einen Taxifahrer auf der Fahrt nach Oberhausen an. Die Polizei ermittelt auch wegen Sachbeschädigung.

Drei bislang unbekannte Täter bedrohten in der Nacht auf Samstag einen Taxifahrer auf einer Fahrt in der Gubener Straße. Gegen 3.15 Uhr stiegen die Täter in der Rosenaustraße in das Taxi ein. Während der Fahrt sei es laut Polizei zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern und dem Taxifahrer gekommen. Im weiteren Verlauf habe einer der drei Unbekannten das Interieur des Taxis beschädigt, wieder ein anderer soll den Taxifahrer bedroht haben, als dieser Hilfe verständigen wollte. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (ziss)