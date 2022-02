Augsburg

Erschreckende Szenen: TV-Team drehte verdeckt im Skandalheim Ebnerstraße

Plus Eine Investigativ-Reporterin schleuste sich in dem Augsburger Heim ein. Die Dokumentation des Teams um Journalist Wallraff bestätigt, was Angehörige uns erzählten.

Von Ina Marks

Nachdem die verheerenden Zustände im Augsburger Pflegeheim Ebnerstraße an die Öffentlichkeit gelangt sind, vergeht kaum ein Tag, an dem sich nicht Angehörige melden, um über ihre Erfahrungen zu berichten. Einblicke in das Skandalheim im Stadtteil Oberhausen zeigte der Privatsender RTL am Donnerstagabend im Fernsehen. Eine Reporterin des "Teams Wallraff" hatte sich im vergangenen August als angebliche Praktikantin in die Ebnerstraße eingeschleust. Mit einer versteckten Kamera arbeitete sie dort mit. Die Aufnahmen haben nichts mit der vom Heim propagierten "goldenen Regel der Nächstenliebe" zu tun.

