So soll die Textilindustrie in Augsburg wiederbelebt werden

Kitesurfer sind diejenigen, die sich auf einem Brett stehend und mit einem Lenkdrachen (englisch: Kite) in der Hand vom Wind übers Wasser tragen lassen. Die Firma Spleene Kiteboarding bietet dafür passende Sportgeräte - unter anderem ein Brett aus nachhaltigen Materialien. Dabei kommt ein Vliesstoff aus recyceltem Carbon zum Einsatz, den das Recycling-Atelier und das Institut für Textiltechnik Augsburg (ITA) der Technischen Hochschule Augsburg (THA) für das Board und dessen Serienproduktion entwickelt und hergestellt haben. Der Aufbau einer nachhaltigen Textilwirtschaft ist ein Forschungsschwerpunkt an der Hochschule. Ein anderes Projekt befasst sich mit dem Recycling von Altkleidern. Dafür gibt es jetzt eine Millionenförderung vom Bund. Experten sehen in der Arbeit der THA die Chance, die Textilindustrie in Augsburg neu zu beleben - und Arbeitsplätze zu schaffen.

