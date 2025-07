Erlebnis-Shopping in Augsburg: Tee-Verkostung und Musik im Schaufenster

Die Passanten schauen an diesem Nachmittag etwas erstaunt ins Schaufenster von Juwelier Eidel in der Karolinenstraße. Denn dort sitzt Senior-Chef Wolfgang Eidel an einem bunt bemalten Klavier und spielt. Die Klänge dringen durch die Schaufensterscheiben bis nach draußen. Umgeben ist Eidel von weiteren hochwertigen Musikinstrumenten, um die herum das drapiert wird, was hier eigentlich verkauft wird: Schmuck. „Hier spielt die Musik“ lautet das Motto. Das Familienunternehmen will mit seinem musizierenden Schaufenster bei Kunden Aufmerksamkeit erzeugen und Emotionen wecken. Auch andere Händler greifen längst zu besonderen „Tricks“, um potenzielle Käufer anzusprechen.

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis