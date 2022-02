Teenagerin aus Augsburg wird vermisst – Polizei bittet um Hilfe

Seit zwei Wochen wird ein 15-jähriges Mädchen aus einer Augsburger Wohngruppe vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe und um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Seit Donnerstag, 3. Februar, wird die 15-jährige Rebecca Bento Souza Pinho vermisst. Sie verließ ihre Wohngruppe, in der sie untergebracht war, gegen 18 Uhr in unbekannte Richtung und kehrte seither nicht mehr zurück, berichtet die Polizei. Die 15-Jährige war den Angaben zufolge in der Vergangenheit schon "mehrfach aus dem Heim abgängig". Es liegen laut Polizei derzeit keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung des Mädchens vor. Nachdem sie sich bislang aber noch nicht gemeldet hat und ihr aktueller Aufenthaltsort unbekannt ist, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 15-jährige Rebecca Bento Souza Pinho aus Augsburg wird vermisst. Foto: Polizei Augsburg

Polizei bittet bei Suche nach vermisster Augsburgerin um Hilfe

Die Vermisste ist 1,55 Meter groß, hat eine schlanke Statur, schwarze Haare und ein Nasenpiercing. Zuletzt war die Vemisste den Angaben zufolge wie folgt gekleidet: Sie trug eine graue Jogginghose, einen grauen Pullover und eine schwarze Jacke. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Nummer 0821/323-2710 oder an jede andere Polizeidienststelle. (jaka)