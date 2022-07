Teils hoher Schaden: Feuerwehr muss Küchen- und Heckenbrand löschen

Gleich zweimal muss die Augsburger Berufsfeuerwehr am Montag wegen Bränden ausrücken. In beiden Fällen sind viele Kräfte im Einsatz, eine Katze wird verletzt.

Die Augsburger Berufsfeuerwehr ist am Montag zu zwei Einsätzen wegen Bränden im Stadtgebiet ausgerückt. Gegen 13.25 Uhr erreichte sie eine Meldung aus dem Hammerschmiedweg, nach der eine Hecke in Brand geraten war. Trotz erster Löschversuche von Anwohnern stand die gesamte, rund zwölf Meter lange Hecke in Flammen. Die Feuerwehr schützte das angrenzende Haus mit Garage und löschte das Feuer. Da laut Mitteilung Brandrauch durch ein geöffnetes Fenster in das angrenzende Wohnhaus eingedrungen sei, wurde dieses anschließend mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Bewohner blieben nach Angaben der Feuerwehr unverletzt.

Augsburger Feuerwehr löscht Heckenbrand im Hammerschmiedweg

Bereits um 11.40 Uhr war die Berufsfeuerwehr zu einem Brand in einem Studentenwohnheim in der Bgm.-Ulrich-Straße gerufen worden. Anlass war offenbar, dass ein Rauchwarnmelder piepste und Brandgeruch wahrzunehmen war. Die Feuerwehr öffnete daraufhin die Wohnungstür und löschte den Küchenbrand. In der Wohnung befanden sich keine Personen, auch dort kam der Hochleistungslüfter zum Einsatz. Eine Katze, die die Feuerwehr verletzt in der Wohnung vorfand, wurde zum Tierarzt gebracht. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 10.000 Euro. (kmax)