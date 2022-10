Teils hoher Schaden: Randalierer beleidigen Polizisten

In der Augsburger Innenstadt bekommen es Polizisten in der Nacht auf Samstag mit Randalierern zu tun. Es kommt zu Beleidigungen und Sachschäden.

Gleich zweimal musste sich die Polizei in der Nacht auf Samstag mit Randalierern und Beleidigungen auseinandersetzen. Wie es in einer Mitteilung heißt, beobachtete ein Zeuge gegen 22 Uhr, wie zwei Männer im Kitzenmarkt den rechten Spiegel eines geparkten Fahrzeugs abtraten. Er zeigte den Beamten die beiden, 32 und 35 Jahre alt, als sie auf einer Parkbank saßen. Als die Polizei die Personalien feststellte, beleidigte der 35-Jährige die Polizisten. Wie sich herausstellte, waren in derselben Straße drei weitere Fahrzeuge beschädigt worden. Der Schaden liegt bei rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen Sachbeschädigung, gegen den 35-Jährigen zusätzlich wegen Beleidigung. Weitere Geschädigte können sich bei der Inspektion Mitte unter 0821/323-2110 melden.

Polizei mit Beleidigung und Randale in Augsburger Innenstadt beschäftigt

Etwas später, gegen 1 Uhr, randalierte ein 33-Jähriger in der Friedberger Straße auf Höhe der 110er-Hausnummern. Der betrunkene Mann ließ sich auch durch Polizisten nicht beruhigen und fing an, die Beamten zu beleidigen. "Unter leichtem Widerstand wurde er in den Polizeiarrest gebracht", heißt es in der Mitteilung. Verletzt sei niemand worden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Beleidigung ermittelt. (kmax)