Telefon-Betrüger scheitern an aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern

Erneut haben Unbekannte versucht, Personen per Telefonanruf um ihr Geld zu bringen. Doch die potenziellen Opfer haben die Maschen durchschaut.

Am Dienstag haben erneut Telefonbetrüger mit verschiedenen Maschen ihr Glück versucht und Bürgerinnen und Bürger in mehreren Augsburger Stadtteilen kontaktiert. Auf Englisch meldete sich so etwa eine weibliche Stimme bei einem 47-jährigen Bewohner der Innenstadt. Der Mann sollte Geld überweisen, da seine Identität gestohlen worden sei. Der 47-Jährige erkannte den Betrug und legte auf.

Bei einer 85-Jährigen aus dem Hochfeld meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter der "Abteilung 34" und berichtete von Einbrechern in der Wohngegend der Frau. Mit einem zweiten Anruf wollte ein weiterer Betrüger die Geschichte des ersten Anrufs bestätigen. Die 85-Jährige blieb jedoch weiterhin skeptisch, woraufhin der Betrüger schließlich das Telefonat beendete. Bei einer automatisierten Bandansage wurde einer 30-Jährigen die Sperrung ihrer Sozialversicherungsnummer mitgeteilt. Bevor es zu weiteren Anweisungen kam, wurde auch dieses Telefonat beendet.

Schon seit Längerem treiben Telefonbetrüger in Augsburg ihr Unwesen und machen dabei immer wieder auch große Beute. Tipps und Hinweise zum Thema Betrug gibt es auf der Internetseite der Polizei sowie bei der Präventionskampagne "#NichtMitMeinerOma" unter www.polizei.bayern.de/nmmo. (AZ)

