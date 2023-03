Telefon-Hotlines sollen Bürgeranfragen bei der Stadt Augsburg erleichtern

Die Stadt Augsburg schaltet zentrale Nummern im Bauordnungsamt und für Soziallotsen frei. So soll unter anderem Zeit gespart werden.

Mit dem Programm " Augsburg Update" will Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) unter anderem Abläufe im Verwaltungsapparat der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger vereinfachen. Ab sofort sind zwei zentrale Telefonnummern freigeschaltet. Eine zentrale Nummer im Bauordnungsamt soll zu einer Zeitersparnis führen. Die Soziallotsen-Hotline soll Augsburgern den Weg zu möglichen Hilfen aufzeigen.

Das Bauordnungsamt ist seit März über die 0821/324-12899 erreichbar. Über die zentrale Nummer gelangen die Anrufer zu folgenden Themenbereichen: baurechtliche Fragen, Statik, Akteneinsicht, Denkmal, Werbung, Stellplätze und allgemeine Verwaltungsthemen. Die Hotline ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, zusätzlich Montag bis Mittwoch von 14 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 17 Uhr erreichbar. Es ist auch möglich, entsprechende Anliegen an das Bauordnungsamt online über ein Kontaktformular einzureichen. Das Formular steht unter augsburg.de/bauordnung zur Verfügung. Im Laufe des Jahres soll das Serviceangebot des Bauordnungsamtes laut einer Mitteilung der Stadt noch durch einen Onlinesprechtag und eine Online-Terminbuchung ergänzt werden.

Vorbild ist die Corona-Hotline der Stadt Augsburg

Wer wissen will, ob ihm das neue Wohngeld Plus, das Bürgergeld oder sonstige Leistungen zustehen, kann sich ab sofort über die Nummer 0821/324-4444 beraten lassen. Soziallotsinnen und -lotsen erklären, wo eine Antragstellung Erfolg versprechend sein könnte und weisen den Weg zur richtigen Stelle. Für die Fragen der Bürgerinnen und Bürger stünden mehrere Leitungen zur Verfügung, dennoch kann es laut Stadt "im Einzelfall" zu Wartezeiten kommen. Das System sei in Kooperation mit den Stadtwerken nach dem Vorbild der Corona-Hotline eingerichtet worden.

Die Stadt möchte Augsburgern den Weg zu den Hilfen und die dafür erforderliche Antragstellung erleichtern. Das Amt für soziale Leistungen hat daher mit dem Jobcenter Augsburg-Stadt, Wohlfahrtsverbänden (Arbeiter-Samariter-Bund, Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt, Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband der Caritas, Diakonisches Werk) und dem Freiwilligenzentrum die Hotline ins Leben gerufen. Die Soziallotsinnen und -lotsen sind immer montags und dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 12 Uhr bis 15 Uhr erreichbar. (ziss)

