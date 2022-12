Telefonbetrüger bringen Augsburger um vierstellige Summen

Falsche Bankmitarbeiter haben zwei Menschen aus Augsburg mit einer perfiden Masche um viel Geld gebracht.

Gleich zweimal waren falsche Bankmitarbeiter in Augsburg in den vergangenen Tagen mit ihrer Betrugsmasche erfolgreich, berichtet die Polizei. Demnach erhielt eine 60-Jährige am Dienstag einen Anruf, angeblich von ihrem Geldinstitut, mit dem Hinweis, dass ihr Konto gesperrt werden muss, da es einen unberechtigten Zugriff gegeben habe. Die Geschädigte klickte daraufhin auf den ihr zugesandten Link und musste am nächsten Tag feststellen, dass eine vierstellige Summe von ihrem Konto abgebucht worden war.

Ähnliches widerfuhr laut Polizei einem 18-Jährigen, der ebenfalls am vergangenen Dienstag von einem falschen Bankmitarbeiter angerufen wurde. Auch hier musste er nach Aufforderung eine Nachricht in seiner Banking-App bestätigen. Im Nachgang wurden von seinem Konto knapp 3000 Euro von diversen deutschen Konten abgebucht. Drei weitere Buchungen im Gesamtwert von knapp 2000 Euro konnten noch rechtzeitig gestoppt werden. Die Polizei warnt, dass Betrüger es in der Stadt mit der Masche erneut versuchen dürften. (jaka)