Telefonbetrüger scheitern an aufmerksamen Opfern

Zwei Seniorinnen und ein 34-jähriger Mann in Augsburg durchschauten am Mittwoch die Maschen der Telefonbetrüger.

Immer mehr Telefonbetrüger treiben ihr Unwesen. Wie berichtet ereigneten sich zuletzt auch in Augsburg zahlreiche Vorfälle. Nicht immer kommen die Täter mit ihrer Masche zum Erfolg. Am Mittwoch scheiterten gleich drei Versuche an aufmerksamen Seniorinnen und einem jüngeren Mann. Laut Polizei wandten die Betrüger unterschiedliche Maschen an, um potenzielle Opfer um ihr Vermögen zu bringen.

So wurde eine 83-Jährige von der vermeintlichen Schwiegertochter angerufen. Wie diese weinend erzählte, habe sie einen Autounfall gehabt und müsse eine Geldstrafe bezahlen. Nachdem die 83-Jährige mitteilte, dass sie kein Geld daheim habe, fragte die Betrügerin nach Gold. Die Anruferin forderte die 83-Jährige auf, Geld zur Gerichtskasse in Augsburg zu bringen. Die Angerufene reagierte richtig und beendete das Telefonat. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht, teilt die Polizei mit.

Telefonbetrüger scheitern an Seniorin in Augsburg

Mit der gleichen Masche riefen die Betrüger auch bei einer 81-Jährigen in Haunstetten an. Mit den Worten: "Mama, Mama, ich habe jemanden totgefahren, hast du Bargeld zu Hause?", scheiterten die Anrufer jedoch, da die 81-Jährige zeitgleich mit ihrer echten Tochter telefonierte.

Bei einem 34-Jährigen aus Hochzoll schließlich versuchten falsche Interpol-Mitarbeiter an sensible Daten und Vermögenswerte zu gelangen. Dem 34-Jährigen teilten die Betrüger mit, dass er Hauptverdächtiger in einem internationalen Geldwäscheverfahren sei und Interpol und die CIA gegen ihn ermitteln würden. Es seien falsche Konten auf seinen Namen eröffnet worden und es drohe die Sperrung der Konten des Angerufenen. Der 34-Jährige wurde aufgefordert, 4000 Euro zu überweisen, damit er weiterhin zahlungsfähig bleibe. Hierzu sollte er eine App herunterladen. Der 34-Jährige erkannte den Betrugsversuch schlussendlich, nachdem über zehn unterschiedliche Telefonnummern bei ihm angerufen hatten, schildert die Polizei die Vorgehensweise. Auch dieses potenzielle Opfer erlitt keinen Vermögensschaden. (bau)

Info: Tipps zum Schutz vor Betrug gibt es unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ und bei der Präventionskampagne www.polizei.bayern.de/nmmo.

Lesen Sie dazu auch