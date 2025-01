Temperaturrekord und Regenmassen: So extrem war das Wetter 2024 in Augsburg

Am 31. Mai 2024 ging plötzlich nichts mehr. Knapp 100 Liter Regen pro Quadratmeter fielen an jenem Freitag im Augsburger Stadtgebiet – so viel, dass Messsysteme zwischenzeitlich zusammenbrachen und teils massive Überschwemmungen auftraten. Es war ein außergewöhnlicher Tag in einem außergewöhnlichen Wetterjahr 2024. Eine Auswertung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für unsere Redaktion zeigt mehrere Auffälligkeiten – nicht nur in puncto Niederschlag.

