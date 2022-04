Augsburg

14:36 Uhr

Tempo 20: Polizei stoppt einen Autofahrer, der einen Traktor abschleppt

In Augsburg wollte ein Ehepaar einen nicht zugelassenen Traktor in eine Waschstraße in Lechhausen bringen. Am Ende lief es auf Handwäsche und ein Bußgeld hinaus.

Von Michael Hörmann

Eine recht ungewöhnliche Geschwindigkeitsmessung erlebten die Beamten der Verkehrspolizei Augsburg am Donnerstag in Lechhausen: Kurz vor 15 Uhr wurde in der Südtiroler Straße ein Pkw Skoda bei erlaubtem Tempo 50 mit lediglich 20 Stundenkilometern gemessen. Die Erklärung klingt kurios, die schützt das Ehepaar aber nicht vor strafrechtlichen Folgen. Am Auto war ein Abschleppseil befestigt, an dessen anderen Ende sich ein Traktor befand. Den Grund für die eher ungewöhnliche Abschleppaktion hatte das Ehepaar mittleren Alters dann laut Polizei auch gleich parat: Der Traktor hatte keine Panne, er war auch fahrtauglich, aber er verfügte aktuell über keine Zulassung. Traktor sollte zur Motorwäsche in eine Waschstraße in Lechhausen Deshalb sollte er zur fälligen Motorwäsche in eine Waschanlage gezogen werden. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des ungleichen Gespanns. Die Eheleute werden sich nun wegen gleich mehrerer Verstöße verantworten müssen. Das unerlaubte Abschleppen wird wie ein nicht versicherter und nicht versteuerter Anhänger geahndet (Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen die Abgabenordnung/ Kraftfahrzeugsteuergesetz). Zudem wurde die zulässige Anhängelast des ziehenden Skoda um rund 215 Prozent überschritten. Die Polizei geht davon aus, dass der Traktor auch noch per Hand gewaschen werden habe müssen.

