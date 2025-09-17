Vorsicht, Autofahrer: Seit Dienstag gilt Tempo 30 in Augsburgs Innenstadt

Es ist ein einjähriger Versuch, der bereits vor dem Start kontrovers diskutiert wurde: Seit Dienstag gilt in einem wichtigen Straßenzug von Augsburgs Innenstadt Tempo 30. Es ist der Abschnitt zwischen Kennedyplatz (Staatstheater) bis zum Jakobertor. Autofahrer müssen sich umstellen. Die neuen Tempo-30-Schilder sind bereits montiert. Etwas kleiner ist „Lärmschutz“ auf einem weiteren Schild zu lesen.
Tempo 30 in Augsburg: Lärmschutz ist ein Grund
Die Stadt hat zuletzt über den Verkehrsversuch informiert. Wie berichtet, geht es in erster Linie um Lärmschutz und Verkehrssicherheit.
Tempo 30 gilt ganztags zwischen Kennedyplatz (Theater) und Langem Sächsengäßchen in der Jakobervorstadt. Zudem gilt Tempo 30 nachts (zwischen 22 Uhr und 6 Uhr) zwischen Langem Sächsengäßchen und Jakobertor.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 160.000 Euro
Die Gesamtkosten für die Umstellung belaufen sich inklusive aller Gewerke auf rund 160.000 Euro, teilt die Stadt mit. Dazu gehören Kosten für Planung, Markierung und Beschilderung sowie Smiley-Anzeigen. Diese Smiley-Anzeigen im Verkehr sind Geschwindigkeitsanzeigen, die eine positive Rückmeldung an Fahrer geben, wenn sie die erlaubte Geschwindigkeit einhalten, und eine Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitungen aussprechen. Zudem fallen Kosten für die Erneuerung der Ampelanlagen an.
Innenstadt Tempo 30 ist vollkommen richtig. Wenn man weiß, dass es überall gilt, erleichtert es die Orientierung für die Fahrenden ungemein, finde ich.
Oder man meidet ganz einfach die Innenstadt. Dann haben die Bewohner dort ihre Ruhe und können genüßlich einkaufen und ins Kaffee gehen. Für Behördengänge muss man dann halt die Öffis nehmen.
Super! Wie lange meint ihr, dass aus Smileys Strafzettel werden? Es geht hier nur ums Geld bzw. Wegelagerei, wie im Mittelalter. Prima, weiter so!
Wo liegt Ihr Problem, Herr Bradt? Halten Sie sich einfach an die erlaubte Geschwindigkeit, dann müssen Sie auch kein Bußgeld zahlen. Ihr Begriff Wegelagerei ist nur dämlich, der kommt stets dann, wenn jemand glaubt, Verkehrsregeln gelten für ihn nicht.
Nachdem die letzten Male am Tag der Umstellung sofort geblitzt wurde, würde ich sagen, ab der Entfernung der Klebestreifen wird geblitzt.
"Es geht hier nur ums Geld bzw. Wegelagerei, wie im Mittelalter." Das ist natürlich Unsinn. Wer zu … ist, sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten, ist eh ungeeignet zum Autofahren.
