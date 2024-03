Augsburg

08:07 Uhr

Tempo 30 im Oberen Graben: Autofahrer beleidigt Radarmesser

Plus Der Obere Graben in Augsburg wurde unlängst zur Tempo-30-Zone. Als ein Autofahrer dort geblitzt wurde, rastete er aus. Das kommt ihn nun teuer zu stehen.

Von Klaus Utzni

Die italienische Stadt Bologna im Süden der Po-Ebene mit 380.000 Einwohnern hat auf 70 Prozent ihres Straßennetzes Tempo 30 eingeführt. Was dort hochumstritten ist und den Innenminister auf den Plan gerufen hat. Auch in Augsburg wird, teils probeweise, auf immer mehr Straßen ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde angeordnet, nicht nur vor Schulen und Kindergärten. So auch auf dem Oberen Graben am Rande der Innenstadt. Wer dort die Tempo-30-Schilder übersieht und in alter Gewohnheit mit 50 Sachen die Straße entlangfährt, riskiert ein Bußgeld. Falls er bei einer Radarkontrolle erwischt wird, wie es einem 50-jährigen Lenker eines VW-Busses passiert ist. Doch anstatt Einsicht zu zeigen und das Büßergewand anzulegen, rastete er offenbar aus.

Das Messfahrzeug des städtischen Ordnungsamtes stand auf Höhe der Straße "An der Brühlbrücke" und hatte den Temposünder am Oberen Graben im Fokus. Der Autofahrer fuhr mit Tempo 50, genauso schnell, wie er vor der Einführung des Tempo-30-Limits hätte fahren dürfen. Abzüglich einer Messtoleranz war er also genau 17 Stundenkilometer zu schnell, was ein Bußgeld von 70 Euro bedeutete. Als der Temposünder das Blitzen des Messgerätes bemerkte, hielt er an. Er ging auf das Messfahrzeug zu, riss die Türe auf und herrschte den städtischen Radarmesser wutentbrannt an: "Hast du nichts Besseres zu tun? Taugenichts, du Arsch".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen