Tempokontrollen auf A8: Polizei erteilt 28 Fahrern Fahrverbot

Die Augsburger Verkehrspolizei hat unlängst Tempokontrollen auf der A8 durchgeführt. Über 300 Fahrzeuge waren demnach deutlich zu schnell. Das war nicht alles.

Auf der A8 an der Anschlussstelle Augsburg-West hat die Verkehrspolizei am vergangenen Samstag in Fahrtrichtung München die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge gemessen. Nun gibt sie die Auswertung bekannt. Demnach waren von rund 13.000 gemessenen Fahrzeugen 369 Fahrzeuge trotz schlechter Witterung deutlich zu schnell unterwegs. Die Temposünder müssen mit einer Bußgeldanzeige rechnen.

28 Fahrerinnen und Fahrern erhalten laut Polizei sogar ein Fahrverbot. Auf der A8 gilt im Abschnitt von Neusäß bis Friedberg von sechs Uhr morgens bis 20 Uhr abends eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. In dem Zeitraum stellte die Polizei einen Raser fest, der sogar mit Tempo 206 unterwegs war.

Eine solch hohe Überschreitung von mehr als 70 km/h zieht in der Regel einen Bußgeldbescheid mit jeweils zwei Punkten, drei Monaten Fahrverbot sowie eine Geldbuße von 1400 Euro nach sich, so die Polizei. (ina)