Augsburg

vor 16 Min.

Tempotafeln in der Pferseer Unterführung bremsen jetzt Autofahrer

In der Pferseer Unterführung in Augsburg gilt Tempo 30. Jetzt wird dort die Geschwindigkeit gemessen und an einer großen Tafel angezeigt.

Plus In der Pferseer Unterführung ist der Anteil derer, die sich an Tempo 30 halten, seit einigen Wochen deutlich gestiegen. Andernorts hat die Stadt Augsburg mehr Tempolimits verhängt.

Von Stefan Krog

In der Pferseer Unterführung und der Bahnunterführung in der Holzbachstraße ist der Autoverkehr seit Kurzem deutlich langsamer unterwegs: Die Stadt hat dort Anzeigetafeln montiert, die den Fahrern und Fahrerinnen das gefahrene Tempo anzeigen. Und die Quote derer, die sich tatsächlich an die Tempo-30-Beschränkung hält, dürfte deutlich gestiegen sein, auch wenn die Stadt keine Statistik dazu führt. Ein großer Teil der Autofahrer geht aber vom Gas, wenn er in der Unterführung die Tafeln mit traurigem oder lächelndem Smiley sieht.

