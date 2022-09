Augsburg

12:00 Uhr

Teppichstangen als Fahrradständer: Kuriose Radstellplätze stoßen auf Kritik

"Teppichstangen" am Augsburger Flößerpark: Eigentlich soll man die Fahrräder hier am Sattel aufhängen. Doch den meisten Radfahrern erschließt sich das offenbar nicht.

Plus Die Stadt Augsburg wollte am beliebten Flößerpark viele Abstellmöglichkeiten für Fahrräder schaffen. Doch die meisten Radler erkennen die Fahrradständer nicht.

Der Flößerpark am Lech ist – dank neuem Lokal und Wasserspielplatz – zu einem beliebten Ausflugsziel geworden. Viele Ausflügler steuern den Park mit dem Fahrrad an. Die 13 Fahrradständer, die dort aufgestellt wurden, reichen an schönen Tagen bei Weitem nicht. Deshalb hat die Stadt schnell reagiert und nachgebessert – allerdings mit Fahrradständern, die auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen sind. Es handelt sich um lange Stangen, die eher an etwas zu niedrig geratene Teppichstangen erinnern. Man soll das Fahrrad am Sattel daran aufhängen. Viele wissen das nicht oder wollen die ungewöhnlichen Ständer nicht nutzen – jedenfalls hängen die meisten Räder nicht an der Stange, sondern stehen daneben. Der Allgemeine Deutscher Fahrradclub (ADFC) übt deutliche Kritik. Der Augsburger ADFC-Chef Arne Schäffler macht es kurz: "Das sind keine Fahrradständer." Hat die Stadt hier etwas gut gemeint – aber womöglich schlecht umgesetzt?

